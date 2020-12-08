Başkan Yılmazcan, çalışmaları yerinde inceledi!
Pazarcık Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekiplerce Ufacıklı mahallesinde kilit parke taşı çalışması devam ediyor.
KAHRAMANMARAŞ 08.12.2020, 18:27
Ufacıklı Mahalle Muhtarı Nazmi Karaaslan Yapılan hizmetlerden dolayı Başkan Yılmazcan'a teşekkür etti.
Yapımı devam eden kilit parke taşı çalışmasını yerinde inceleyen Pazarcık Belediye Başkanı İbrahim Yılmazcan, bu zamana kadar Ufacıklı Mahallesine yapılan çalışmalar hakkında bilgiler verdi.
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