Başkan Yılmazcan, çalışmaları yerinde inceledi!

Ufacıklı Mahalle Muhtarı Nazmi Karaaslan Yapılan hizmetlerden dolayı Başkan Yılmazcan'a teşekkür etti.

Yapımı devam eden kilit parke taşı çalışmasını yerinde inceleyen Pazarcık Belediye Başkanı İbrahim Yılmazcan, bu zamana kadar Ufacıklı Mahallesine yapılan çalışmalar hakkında bilgiler verdi.