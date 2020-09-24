Başkan Yılmazcan, Çiğdemtepe Mahallesine yapılan halı saha çalışmayı yerinde inceledi

Gençleri bir nebze internet ve kötü alışkanlıktan uzak tutarak spora yönlendirecek olan halı saha çalışmasında ilk kazma vurularak yapımına start verildi.

Pazarcık Belediye Başkanı İbrahim Yılmazcan yapılan çalışmayı yerinde inceledi.

Pazarcık Çiğdemtepe Mahallesi Muhtarı Mustafa Akpınar Başkan Yılmazcan’a desteklerinden dolayı teşekkür etti.