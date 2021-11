Başkan Yılmazcan'dan Öğretmenler Günü mesajı

Pazarcık Belediye Başkanı eğitimci İbrahim Yılmazcan 24 Kasım Öğretmenler gününün kendisi açısından da önemli ve duygulu bir gün olduğunu söyledi. Öğretmenler günü nedeniyle bir kutluma mesajı yayınlayan Başkan Yılmazcan, öğrencilerine yol gösteren öğretmenlerin, insanların hayatında özel bir yere sahip olduğunu vurgulayarak "Öğrencilerini kendi evlatları gibi görerek her açıdan gelişmeleri için büyük özveri gösteren, çocuklarımızı ve gençlerimizi geleceğe hazırlarken önemli sorumluluklar üstlenen öğretmenlerimize minnettarız.” dedi

Öğretmenlerin bir ülkenin, milletin aydınlanması, gelişmesi, bireysel ilerlemenin sağlanmasının önemli temel taşı olduğuna vurgu yapan Başkan Yılmazcan şöyle konuştu; “Öğretmenlerimiz her daim aldıkları bilgileri yeni nesillere aktarmak, onların en iyi eğitimi alarak örnek bireyler olması için büyük gayretler sarf etmiş, başarı da sağlamıştır. Bir ülke için eğitim ve ana gövdesi öğretmenlerimiz çok önemlidir. Bir devleti oluşturan unsurların ayakta kalabilmesi, gelişmesi ve güçlenmesi için eğitimli, bilinçli ve her yönüyle düzgün bireylere ihtiyaç vardır. Şuan ülkemiz her alanda eğitimli, kişilikleriyle örnek teşkil eden, öğretmenlerinden aldıkları bilgileri en doğru şekilde kullanan fertleriyle yükselişini sürdürmektedir. Öğretmenlerimizin yetiştirdiği her bir Türk genci, görev ve sorumluluklarının bilinciyle hareket ederek ülkesi, milleti için var gücüyle çalışmakta, hayatını bu şekilde yönlendirmektedir.

Bu vesile ile sadece bilgiyi aktaran değil; aynı zamanda sevgiyi, adaleti, milli ve manevi değerleri de aşılayan öğretmenlerimizin 24 Kasım öğretmenler gününü kutlarım”