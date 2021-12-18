Başkan Yılmazcan, dereceye giren öğrencileri tebrik etti
Kahramanmaraş da düzenlenen ve 15 Takımın katıldığı Genç Kızlar-Genç Erkekler Liseler Arası Hentbol Turnuvasında dereceye giren Narlı Kipaş Çok Programlı Lisesi öğrencileri Başkan Yılmazcan’ı ziyaret etti.
KAHRAMANMARAŞ 18.12.2021, 15:20 18.12.2021, 16:58
Okul Müdürü Muhammed Emin Özsağır ve Beden Eğitimi Öğretmeni Selçuk Karcı eşliğinde gerçekleşen ziyarette Başkan Yılmazcan dereceye giren öğrencileri tebrik ettik.
Her zaman eğitimin ve sporun yanında olduğunu belirten Pazarcık Belediye Başkanı İbrahim Yılmazcan konuyla ilgili açıklama yaparak şunları söyledi:
Beden Eğitimi Öğretmeni Selçuk Karcı ise Başkan Yılmazcan’a desteklerinden dolayı teşekkür ederek şunları söyledi:
Kahramanmaraş da düzenlenen ve 15 Takımın katıldığı Genç Kızlar-Genç Erkekler Liseler Arası Hentbol Turnuvasında dereceye giren Narlı Kipaş Çok Programlı Lisesi öğrencileri Başkan Yılmazcan’ı ziyaret etti.
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