Başkan Yılmazcan emeği geçen herkese teşekkür etti

Fidan dikim programına katılan Başkan Yılmazcan öğrenciler ile birlikte fidan dikimi gerçekleştirdi.

İş insanları tarafından plaket takdim edilen Pazarcık Belediye Başkanı İbrahim Yılmazcan emeği geçenlere teşekkür etti.

Katılımlarından dolayı Başkan Yılmazcan'a teşekkür eden işadamları da teşekkür etti.