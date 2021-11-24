Başkan Yılmazcan emeği geçen herkese teşekkür etti
Çevre Koruma Derneği ve Pazarcık Belediyesi işbirliğinde tarihi Kırkmağralar mevkiinde Belediye Başkanı İbrahim Yılmazcan, Ak parti Kadın Kolları Başkanı Betül Yılkıcı, Hayırsever İş insanları ve öğrencilerin katılımıyla Fidanlar toprakla buluşturuldu.
KAHRAMANMARAŞ 24.11.2021, 16:47 24.11.2021, 17:03
Fidan dikim programına katılan Başkan Yılmazcan öğrenciler ile birlikte fidan dikimi gerçekleştirdi.
İş insanları tarafından plaket takdim edilen Pazarcık Belediye Başkanı İbrahim Yılmazcan emeği geçenlere teşekkür etti.
Katılımlarından dolayı Başkan Yılmazcan'a teşekkür eden işadamları da teşekkür etti.
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