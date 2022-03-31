Başkan Yılmazcan, esnaf ziyaretlerine devam ediyor
Pazarcık Belediye Başkanı İbrahim Yılmazcan esnaf ziyaretlerine devam ediyor.
KAHRAMANMARAŞ 31.03.2022, 15:04 31.03.2022, 16:49
Pazarcık Belediye Başkanı İbrahim Yılmazcan, Pazarcık ilçesinde kireç sektöründe hizmet veren Vişne Madenciliğini ziyaret etti.
Yapılan çalışmalar hakkında İşletme sahibinden bilgi alan Başkan Yılmazcan konuyla ilgili açıklama yaparak şunları söyledi.
Ülkemiz ekonomisi açısından güzel bir yatırım ilçemiz açısından da bölge istihdamına ve işsizliğe çare olmak amacıyla da 300 tane hemşehrim de iş imkanı buldu. böyle yatırımcılarımız ilçemize gelerek yatırım yaptıkları için ilçem adına teşekkür ediyorum.
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