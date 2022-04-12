Başkan Yılmazcan gençlerle sahur programında bir araya geldi
Pazarcık Belediye Başkanı İbrahim Yılmazcan Yukarı Pazarcıklı gençlerle sahur programında bir araya geldi.
KAHRAMANMARAŞ 12.04.2022, 14:21 12.04.2022, 15:05
Yukarı Pazarcık Merkez Camisinde gerçekleşen sahur programında Başkan Yılmazcan gençlerle sohbet etti.
Sahur programına katılımlarından dolayı Yukarı Pazarcıklı gençler başta olmak üzere Belediye Meclis Üyelerine, Mahalle Muhtarlarına ve Din Görevlilerine teşekkür eden Pazarcık Belediye Başkanı İbrahim Yılmazcan program sonunda günün anlam ve önemine dair açıklamalarda bulundu.
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