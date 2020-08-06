Başkan Yılmazcan: Hizmetler aralıksız devam edecek

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ve Pazarcık Belediyesi işbirliğiyle ilçe genelinde yapılan asfalt çalışmaları durdurak bilmeden devam ediyor.

Bu kapsamda Pazarcık Belediye Başkanı İbrahim Yılmazcan Yukarı Höcüklü Mahallesi’nde Yapılan çalışmaları yerinde inceleyerek yetkililerden bilgiler aldı.

İnceleme sonunda bir açıklama yapan Pazarcık Belediye Başkanı İbrahim Yılmazcan hizmetlerin aralıksız devam edeceğini vurguladı.