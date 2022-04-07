Başkan Yılmazcan iftarda çocuklarla bir araya geldi

Yüzlerce çocukla iftarda bir araya gelen Pazarcık Belediye Başkanı İbrahim Yılmazcan Hacıvat-Karagöz gösterileriyle eğlenen çocukların mutluluklarına ortak oldu.

‘Bu İlçeye Değer’ sloganıyla çıktığı Pazarcık’a hizmet yoluna emin adımlarla yürüyen Pazarcık Belediye Başkanı İbrahim Yılmazcan 15 Temmuz mahallesinde ilçesinin çocuklarıyla iftar programında bir araya geldi. Hacivat-Karagöz gösterimi ile eğlenceli dakikalar geçiren çocuklara yönelik iftara programında konuşan Başkan Yılmazcan; “Ramazan’ın tüm güzelliklerini yaşıyoruz. Sevginin, huzurun ve barışın adresi Pazarcık ilçemizde çocuklarımıza yaptığımız iftar programın bölgemizde ilk defa Pazarcık belediyesi olarak düzenlediğimiz iftar programına katılımın yüksek olması bizi mutlu etti. Belediye olarak ilçemizin geleceğine yatırım yapıyoruz, ama sadece ilçemizin değil ülkemizin de, yarınlarımızın da sahibi çocuklarımızla da sık sık bir araya geliyoruz. Onlara gereken değeri veriyoruz ve geleceğe hazırlıyoruz.

Bugün bir iftar programında çocuklarımızla bir araya gelmek istedik. İnanın insanın onların içinden çıkası gelmiyor, mutluluklarına ortak olmak bizi eşsiz bir sevince sürüklüyor. Çocukları sevindirmek kadar önemli bir şey yok. Çocuklarımızın mutluluğu için bu tür çalışmalarımız hız kesmeden sürecek” dedi.

Hacivat-Karagöz gösterileriyle de unutulmaz anlar yaşayan çocuklara yemek sonrası dondurma da dağıtıldı. Etkinlikten çok mutlu olan çocuklar Belediye Başkanı İbrahim Yılmazcan’a da teşekkür etmeyi ihmal etmedi.