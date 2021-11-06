Başkan Yılmazcan, ilçesindeki çalışmaları gazetecilere anlattı
Pazarcık Belediye Başkanı İbrahim Yılmazcan ilçesine yapmış olduğunu birbirinde kaliteli hizmetlerle ilçe halkından takdir topluyor.
KAHRAMANMARAŞ 06.11.2021, 14:47 06.11.2021, 15:20
Başkan Yılmazcan, göreve geldiği süre içerisinde pazarcık ilçesini adeta inşaat haline getirerek gece gündüz demeden çalışmalarını pazarcık halkın için her zaman devam ettirdi.
Gerek vatandaşlara olan sıcak samimi yaklaşımıyla gerekse hizmet aşkıyla belediyecilik hizmetlerinde örnek bir başkanlık teşkil eden başkan yılmazcan gazetecilere ilçesine yaptığını hizmetlerini anlattı.
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