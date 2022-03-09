Başkan Yılmazcan, kadınlar gününü kutladı
8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Pazarcık ilçesinde program düzenlendi.
KAHRAMANMARAŞ 09.03.2022, 17:27 09.03.2022, 18:12
Pazarcık Belediyesi tarafından düzenlenen programa Pazarcık Belediye Başkanı İbrahim YILMAZCAN, Ak Parti İlçe Başkanı Harun ESKİGÜN, Ak Parti İlçe Kadın Kolları Başkanı Betül YILKICI, Ak Parti İlçe Gençlik Kolları Başkanı Halit KARABUDAK ve Pazarcıklı Kadınlar katıldı.
Programda açılış konuşmasını İlçe Kadın Kolları Başkanı Betül YILKICI gerçekleştirdi.
AK Parti İlçe Başkanı Harun ESKİGÜN ise bir konuşma yaparak şunları söyledi.
Son olarak Pazarcık Belediye Başkanı İbrahim YILMAZCAN 8 Mart Dünya Kadınlar gününü kutlayarak şunları söyledi.
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