Başkan Yılmazcan, Kasapoğlu’nun gelişini Aksu Haber’e değerlendirdi!

Bakan Kasapoğlu ve Ak Parti Grup Başkanvekili Ünal’ın ziyaretlerini Aksu Haber’e değerlendiren Pazarcık Belediye Başkanı İbrahim Yılmazcan şunları söyledi.

Bizde Pazarcık Belediyesi olarak gençlerimizle ilgili taleplerimizi ilettik inşallah ilimize ve pazarcığımıza güzel kazanımlar olacak