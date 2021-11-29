Başkan Yılmazcan, Kasapoğlu’nun gelişini Aksu Haber’e değerlendirdi!
AK Parti MYK Üyesi ve Ak Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal’ın Girişimleriyle Kahramanmaraş’a gelen Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu bir dizi ziyaretlerde bulunarak Kahramanmaraş için müjdeler verdi.
KAHRAMANMARAŞ 29.11.2021, 15:59 29.11.2021, 18:37
Bakan Kasapoğlu ve Ak Parti Grup Başkanvekili Ünal’ın ziyaretlerini Aksu Haber’e değerlendiren Pazarcık Belediye Başkanı İbrahim Yılmazcan şunları söyledi.
Bizde Pazarcık Belediyesi olarak gençlerimizle ilgili taleplerimizi ilettik inşallah ilimize ve pazarcığımıza güzel kazanımlar olacak
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