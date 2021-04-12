Başkan Yılmazcan Kırkmağralarda incelemelerde bulundu
Pazarcık ilçesinde turizme çok büyük pay sahibi olacak Kırkmağralarda tarih gün yüzüne çıkmaya devam ediyor.
KAHRAMANMARAŞ 12.04.2021, 17:00 12.04.2021, 18:28
Kış aylarının gelmesiyle çalışmalara ara verilen kırkmağralar kaya mezarlarından yapılan son çalışmayı yerinde inceleyen Pazarcık Belediye Başkanı İbrahim Yılmazcan ve Kahramanmaraş Müze Müdürü Safinaz Akbaş incelemelerde bulundu.
Konuyla İlgili açıklama yapan Pazarcık Belediye Başkanı İbrahim Yılmazcan Kırkmağralar Pazarcık ilçemiz için önemli bir yere sahiptir dedi.
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