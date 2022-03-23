Başkan Yılmazcan, kırsal mahalle ziyaretlerine devam ediyor!
Pazarcık Belediye Başkanı İbrahim Yılmazcan kırsal mahalle ziyaretlerine devam ediyor.
KAHRAMANMARAŞ 23.03.2022, 15:24 23.03.2022, 15:43
Eğrica mahallesinde gerçekleşen ziyarette KASKİ ve Pazarcık Belediyesi iş birliğinde tamamlanan sondaj çalışmasını yerinde inceleyen Başkan Yılmazcan mahallede yapımı tamamlanan kilit parke taşı çalışmasını da yerinde inceledi.
Mahalle sakinleriyle bir araya gelerek sorun ve taleplerini dinleyen Pazarcık Belediye Başkanı İbrahim Yılmazcan konuyla ilgili bir açıklama yaparak şunları söyledi.
Mahalle Muhtarı ise yapılan hizmetlerden dolayı Başkan Yılmazcan’a teşekkür etti.
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