Başkan Yılmazcan, mahalle ziyaretlerine devam ediyor
Pazarcık Belediye Başkanı İbrahim Yılmazcan mahalle ziyaretlerine devam ediyor.
KAHRAMANMARAŞ 05.07.2022, 14:22 05.07.2022, 18:22
Bu kapsamda Çöçelli Mahallesi'nde Büyükşehir Belediyesi ve Pazarcık Belediyesi iş birliğinde yapılan tel örgü-çevre düzenleme ve sathi asfalt kaplama yol çalışmasını yerinde inceleyen Pazarcık Belediye Başkanı İbrahim YILMAZCAN açıklamalarda bulundu.
Mahalle muhtarı ise yapılan hizmetten dolayı Başkan Yılmazcan’a teşekkür etti.
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