Başkan Yılmazcan, mahalle ziyaretlerine devam ediyor

Bu kapsamda Çöçelli Mahallesi'nde Büyükşehir Belediyesi ve Pazarcık Belediyesi iş birliğinde yapılan tel örgü-çevre düzenleme ve sathi asfalt kaplama yol çalışmasını yerinde inceleyen Pazarcık Belediye Başkanı İbrahim YILMAZCAN açıklamalarda bulundu.

Mahalle muhtarı ise yapılan hizmetten dolayı Başkan Yılmazcan’a teşekkür etti.