Başkan Yılmazcan, meslek yüksekokulu öğrencilerini ziyaret etti

Pazarcık Belediyesi Başkan İbrahim Yılmazcan öncülüğünde her alanda olduğu gibi eğitim alanında da vatandaşlarını yalnız bırakmıyor.

KAHRAMANMARAŞ 14.10.2021, 16:56
Başkan Yılmazcan, meslek yüksekokulu öğrencilerini ziyaret etti

Bu kapsamda Başkan Yılmazcan Pazarcık Meslek Yüksekokulu öğrencilerini kız yurdunda ziyaret etti.

Gerçekleşen ziyarette öğrencilerin sorun ve taleplerini dinleyen Başkan Yılmazcan öğrencilere bir müddet sohbet etti.

Her zaman Pazarcık Belediyesi olarak öğrencilerin yanlarında olduğunu belirten Başkan Yılmazcan; Ne konuda olursa olsun sorun ve probleminiz olursa 24 saat hizmetinizdeyim.” dedi.

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