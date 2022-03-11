Başkan Yılmazcan Minik Öğrencilerle Bir Araya Geldi!
Pazarcık Belediyesi tarafında Pazarcık ilçesinde Anasınıfı öğrencilerine boyama kitapları dağıtılmaya devam ediyor.
KAHRAMANMARAŞ 11.03.2022, 16:32 11.03.2022, 16:58
Sosyal Sorumluluk Projesi kapsamında Pazarcık ilçesinde Ana sınıfı öğrencilerini İlçe Başkanı Harun Eskigün ile birlikte ziyaret eden Pazarcık Belediye Başkanı İbrahim YILMAZCAN burada minik öğrencilerle bir araya geldi.
Minik öğrencilere boyama kitabı hediye eden Başkan Yılmazcan okul yönetimininde sorun ve taleplerini dinledi.
Gerçekleşen ziyarette öğrencilerle tek tek ilgilenen Pazarcık Belediye Başkanı İbrahim YILMAZCAN; Pazarcık Belediyesi olarak eğitime her zaman destek vermeye devam edeceğiz dedi.
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