Başkan Yılmazcan mısır hasadını yerinde inceledi!
Pazarcık ilçe genelinde 55 bin dekar alanda yılda 66 bin ton ürün elde edilen Mısır’da hasat çalışmalarını Pazarcık Belediye Başkanı İbrahim Yılmazcan yerinde inceledi.
KAHRAMANMARAŞ 09.09.2020, 18:32 09.09.2020, 19:25
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Pazarcık ilçesi her alanda olduğu gibi tarım alanında da önemli atılımlar gerçekleştiriyor.
Tarım alanında özellikle mısırda ilçe genelinde 55 bin dekar alanda yılda 66 bin ton hasat elde ediliyor.
Pazarcık Belediye Başkanı İbrahim Yılmazcan’da gerçekleştirilen hasadı yerinde inceledi.
Ardında açıklamalarda bulunan Başkan Yılmazcan “bu yılki yapılan hasadın vatandaşlarımıza hayırlı ve bol kazançlı bir yıl olmasını yüce Allah’tan temenni ediyorum” dedi.
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