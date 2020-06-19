Başkan Yılmazcan öğrencilere başarılar diledi!

Pazarcık Belediye Başkanı İbrahim Yılmazcan, 20 Haziran Cumartesi günü Liselere Giriş Sınavı’na (LGS) katılacak tüm öğrencilere başarılar diledi. Hemşerilerine ise; “Bu Cumartesi de öğrencilerimizin başarısı için belirlenen saatlerde sokağa çıkmayalım” çağrısında bulundu.

KAHRAMANMARAŞ 19.06.2020, 14:43 19.06.2020, 14:48
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Başkan Yılmazcan öğrencilere başarılar diledi!

Uzun yıllar eğitimde yöneticilik yaparak bir birinden başarılı öğrencileri bürokrat ve iş hayatına kazandıran Pazarcık Belediye Başkanı İbrahim Yılmazcan hafta sonu gerçekleştirilecek Liseye Geçiş Sınavı (LGS) için öğrencilere başarılar diledi hemşerilerine ise uyarıda bulundu.

Çocukların ülke geleceğinin teminatı olduğunu vurgulayan Başkan Yılmazcan, “Yıllarca Eğitimci kimliğim ile öğrencilerin bir adım ileriye gitmesi için çalıştık. Şimdi tüm ilçenin sorumluluk bilinci ile görevimizi yapmaya çalışıyoruz. Benim rüyam Pazarcık ve geleceğimizin teminatı gençlerimiz için elimizden geleni yapmaktır. Sınava girecek öğrencilerimiz nüfus cüzdanları ile sınava giriş belgelerini yanlarında bulundurmalıdır.” dedi

İlçesindeki eğitim kalitesinin yükselmesi için çalışan Yılmazcan açıklamasında şunlara yer verdi: “Öğrenciler bu memleketin kaderini değiştirecek, onlar Pazarcık’ı değiştirecek, Kahramanmaraş’ı değiştirecek, Tüm ülkeyi değiştirecek. Yeni beyinler, yeni ufuklar geleceğe olan azmimizi daha da artırmıştır. Bizde belediye olarak var gücümüz ile onların yanındayız. İlçemizin her alanda kalkınması için lokomotif gücümüz eğitim olacak. İlçenin tüm teknik ve fiziki alt yapasının yanında insan eğitimi konusunda önemli adımlar atıyoruz. 20 Haziran Cumartesi günü Liselere Giriş Sınavı’na (LGS) girecek öğrencilere başarılar diliyorum. İçişleri Bakanlığımız tarafından yayımlanan sokağa çıkma yasağı nedimeyle herkesin bu kuralara azami şekilde uymasını da rica ediyorum”

#Pazarcık Belediye Başkanı İbrahim Yılmazcan #liselere giriş sınavı #LGS
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