Başkan Yılmazcan öğrencileri yalnız bırakmadı!

Pazarcık Belediye Başkanı İbrahim Yılmazcan öğrencilerle buluşmaya devam ediyor.

Her sabah okulları ziyaret ederek öğrencilerle bir araya gelen Başkan Yılmazcan’ın buğünkü durağı yıllardır Okul Müdürü olarak görev yaptığı Anadolu Lisesi oldu.

Buradaki ziyaretinde okul yönetimi ve öğrencilerle bir araya gelen Pazarcık Belediye Başkanı İbrahim Yılmazcan bir konuşma yaparak şunları söyledi.