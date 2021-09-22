Başkan Yılmazcan öğrencileri yalnız bırakmadı!
Başkan Yılmazcan öğrencileri ziyaret etmeye devam ediyor.
KAHRAMANMARAŞ 22.09.2021, 17:57 22.09.2021, 18:03
Pazarcık Belediye Başkanı İbrahim Yılmazcan öğrencilerle buluşmaya devam ediyor.
Her sabah okulları ziyaret ederek öğrencilerle bir araya gelen Başkan Yılmazcan’ın bu günkü durağı Pazarcık Anadolu İmam Hatip Lisesi oldu.
Buradaki ziyaretinde okul yönetimi ve öğrencilerle bir araya gelen Pazarcık Belediye Başkanı İbrahim Yılmazcan eğitim öğretimin çok önemli olduğuna dikkat çekerek belediye olarak bu konuda her türlü desteği verdiklerini belirtti.
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