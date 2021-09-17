Başkan Yılmazcan, öğrencileri yalnız bırakmadı

Pazarcık Belediyesi Belediye Başkanı İbrahim Yılmazcan’ın öncülüğünde birçok başarılı projeye imza atıyor.

Bu kapsamda her alanda olduğu gibi eğitim alanında da başarılı projeler üreten Belediye Başkanı Yılmazcan geleceğin teminatı olan öğrencilere hazırlık kitabi hediye etti

Pazarcık Fen Lisesinde gerçekleşen ziyarette öğrencilerle bir araya gelen Başkan Yılmazcan burada 12. Sınıf öğrencilerine "TYT-AYT Hazırlık" kitabı hediye etti.

Pazarcık Belediyesi olarak, eğitime sınırsız destek verdiklerini ifade eden Pazarcık Belediye Başkanı İbrahim Yılmazcan arzu edilen hedeflere ulaşmada bizlerin de bir katkısı olsun diye düşündük ve geleceğimiz olan gençler için bir çalışma başlattık. Biliyoruz ki eğitime yapılan yatırım geleceğe yapılan yatırımdır. ” Dedi.