Başkan Yılmazcan öğrencileri yalnız bırakmıyor!
Pazarcık Atatürk İlkokulunu ziyaret etti, öğrencilerle bir araya geldi.
KAHRAMANMARAŞ 24.09.2021, 17:21 24.09.2021, 18:17
Pazarcık Belediye Başkanı İbrahim Yılmazcan her sabah farklı bir okulda öğrencilerle buluşmaya devam ediyor.
Bu kapsamda yapmış olduğu ziyaretlerde okulun sorunlarını okul yönetiminden dinleyen başkan Yılmazcan bu kapsamda öğrencilerle de bir araya geliyor
Pazarcık Atatürk İlkokuluna gerçekleştirilen ziyarette Başkan Yılmazcan Pazarcık Belediyesi tarafından yapılan Temizlik çalışmasını yerinde inceledi.
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