Başkan Yılmazcan, öğrencileri ziyaret etti!

Pazarcık Belediye Başkanı İbrahim YILMAZCAN sosyal sorumluluk projesi kapsamında bu defa Pazarcık anasınıfı ve Eğrice Ana sınıfında bulunan öğrencilerle bir araya geldi.

Gerçekleşen ziyarette Başkan Yılmazcan Pazarcık Belediyesi tarafından hazırlanan boyama kitaplarını öğrencilere hediye etti.

Pazarcık anasınıfı ve Eğrice Ana sınıfında bulunan öğrencilerle bir araya gelen Pazarcık Belediye Başkanı İbrahim YILMAZCAN yaptığı açıklamada; "öğrencilerimizi ziyaret ederek Belediyemiz tarafından hazırlanan boyama kitaplarını geleceğimizin teminatı olan öğrencilerimize hediye ettik. Eğitime herzaman destek vermeye devam ediyoruz. Öğrencilerimize zihin açıklığı diliyorum” ifadelerine yer verdi.