Başkan Yılmazcan öğrencilerle bir araya gelerek onlara kitap hediye etti
Pazarcık Belediye Başkanı İbrahim YILMAZCAN Şahintepe mahallesindeki bir okulda öğrencileri ziyaret etti.
KAHRAMANMARAŞ 08.04.2022, 16:05
Gerçekleşen ziyarette Başkan Yılmazcan Pazarcık Belediyesi tarafından hazırlanan boyama kitaplarını öğrencilere hediye etti.
Öte yandan Başkan Yılmazcan mahallede yapımına başlanan Millet Konağı çalışmasını yerinde inceleyerek vatandaşlarla bir araya geldi.
Gerçekleşen ziyaret kapsamında bir açıklama yapan Başkan Yılmazcan şu ifadelere yer verdi .
Başkan Yılmazcan: ''Mahallemiz de Belediyemiz tarafından yapımına başlanan MilletKonağı çalışmasını yerinde inceleyerek, hemşehrilerimizle bir araya geldik. Mahallemize hayırlı uğurlu olsun''
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