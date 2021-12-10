Başkan Yılmazcan, okul ziyaretlerine devam ediyor!

Bu kapsamda sağlık meslek lisesinde bir ziyaret gerçekleştiren başkan Yılmazcan burada öğrencileri ziyaret ederek sohbet etti.

Öğrencilerin taleplerini dinleyen başkan Yılmazcan öğrencilere hazırlık kitabı hediye etti.

Ziyaretiyle ilgili bir açıklama yapan Pazarcık belediye başkanı İbrahim Yılmazcan şunları söyledi.

Eğitim benim kırmızı çizgimdir. Pazarcık belediyesi olarak her zaman sizin yanınızdayız sizler için canım feda olsun.

Ziyaretlerinden dolayı Başkan Yılmazcan’a teşekkür eden okul müdürü ise şunları söyledi.

Başkanım başarılı bir okul müdürlüğü yaptı ben buna şahit oldum. İnşallah ilçemiz içinde memleketi içinde aynı başarılı şekilde belediye başkanlığını yapmaya devam edecek. Kendisine eğitime verdiği katkılarından dolayı teşekkür ediyorum.