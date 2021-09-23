Başkan Yılmazcan, okul ziyaretlerine devam ediyor!

Pazarcık Belediye Başkanı İbrahim Yılmazcan, yeni inşa edilen Gelişim Anaokulunu ziyaret etti.

KAHRAMANMARAŞ 23.09.2021, 17:19 23.09.2021, 17:26

Anaokulundaki çocuklarla eğlenceli vakit geçiren Yılmazcan öğrencilere hediyeler verdi.

Müdür ve öğretmenlerle yaptığı toplantının ardından açıklamalarda bulunan Başkan Yılmazcan okulun eksiklerinin giderilmesi ve çevre düzenlemesinin yapılması konusunda gerekli çalışmaların başlatıldığını söyledi.

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