Başkan Yılmazcan, okul ziyaretlerine devam ediyor!

Anaokulundaki çocuklarla eğlenceli vakit geçiren Yılmazcan öğrencilere hediyeler verdi.

Müdür ve öğretmenlerle yaptığı toplantının ardından açıklamalarda bulunan Başkan Yılmazcan okulun eksiklerinin giderilmesi ve çevre düzenlemesinin yapılması konusunda gerekli çalışmaların başlatıldığını söyledi.