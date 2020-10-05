Başkan Yılmazcan parke çalışmalarını yerinde inceledi!

Gerçekleştirilen Çalışmaları Bizzat Yerinde İnceleyen Pazarcık Belediye Başkanı İbrahim Yılmazcan Ekiplerden Bilgiler Aldı.

Başkan Yılmazcan Yaptığı Açıklamada Belediye Olarak Çalışmalarına Aralıksız Olarak Devam Edeceklerini Kaydetti.