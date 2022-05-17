Başkan Yılmazcan Pazarcıklı Diyar’ın çağrısına duyarsız kalmadı
Pazarcık Belediye Başkanı İbrahim YILMAZCAN 10-16 Mayıs Engelliler haftası dolayısıyla Pazarcıklı Diyar ÜÇOLUK’un isteğine kayıtsız kalmadı.
KAHRAMANMARAŞ 17.05.2022, 16:00
Geçtiğimiz günlerde Başkan Yılmazcan’dan sosyal medya aracılığıyla akülü tekerlekli sandalye talep eden Diyar’a Başkan Yılmazcan, Pazarcık Belediye ekiplerine alınması üzere talimat vererek akülü tekerlekli sandalyeyi teslim etti.
Konuyla ilgili açıklama yapan Pazarcık Belediye Başkanı İbrahim YILMAZCAN; “Diyar kardeşimize ve ailesine Yüce Allah'tan sağlıklı, mutlu uzun yıllar temenni ediyorum” dedi.
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