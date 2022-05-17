Başkan Yılmazcan Pazarcıklı Diyar’ın çağrısına duyarsız kalmadı

Geçtiğimiz günlerde Başkan Yılmazcan’dan sosyal medya aracılığıyla akülü tekerlekli sandalye talep eden Diyar’a Başkan Yılmazcan, Pazarcık Belediye ekiplerine alınması üzere talimat vererek akülü tekerlekli sandalyeyi teslim etti.

Konuyla ilgili açıklama yapan Pazarcık Belediye Başkanı İbrahim YILMAZCAN; “Diyar kardeşimize ve ailesine Yüce Allah'tan sağlıklı, mutlu uzun yıllar temenni ediyorum” dedi.