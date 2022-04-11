Başkan Yılmazcan, Ramazan ayının bereketine ve paylaşımına değindi
Pazarcık Belediye Başkanı İbrahim Yılmazcan İftara5Kala programı kapsamında Kartalkaya Bulvarında araçlarıyla geçiş yapan sürücüleri durdurarak ikramlarda bulundu.
KAHRAMANMARAŞ 11.04.2022, 14:09 11.04.2022, 15:17
Pazarcık Belediye Başkanı İbrahim Yılmazcan Kartalkaya bulvarında iftar saatini geçiren sürücülere İftarlık kumanya dağıtımı yaptı.
Sürücülerin memnuniyetiyle karşılaşan Başkan Yılmazcan konuyla ilgili açıklama yaparak Ramazan ayının bereketine ve birliğine değindi.
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