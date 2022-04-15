Başkan Yılmazcan, ramazan ayının birlik ve dayanışma ayı olduğuna vurgu yaptı

Pazarcık Belediyesi tarafından dağıtılan Ekmekler Başkan Yılmazcan öncülüğünde gerçekleşti.

Konuyla ilgili açıklama yapan Pazarcık Belediye Başkanı İbrahim Yılmazcan Ramazan ayının birlik ve dayanışma ayı olduğuna vurgu yaptı.