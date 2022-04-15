Başkan Yılmazcan, ramazan ayının birlik ve dayanışma ayı olduğuna vurgu yaptı
Ramazan ayı dolayısıyla Pazarcık Belediye Başkanı İbrahim Yılmazcan, Pazarcık Menderes ve 15 Temmuz Mahallesinde vatandaşlara ücretsiz ekmek dağıtımı gerçekleştirdi.
KAHRAMANMARAŞ 15.04.2022, 15:51 15.04.2022, 17:19
Pazarcık Belediyesi tarafından dağıtılan Ekmekler Başkan Yılmazcan öncülüğünde gerçekleşti.
Konuyla ilgili açıklama yapan Pazarcık Belediye Başkanı İbrahim Yılmazcan Ramazan ayının birlik ve dayanışma ayı olduğuna vurgu yaptı.
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