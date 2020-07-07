Başkan Yılmazcan sathi kaplama asfalt öncesi incelemelerde bulundu!

Başkan Yılmazcan, Pazarcık Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince çalışmalarına başlanan kilit parke taşı sökümüne yerinde inceledi.

Pazarcık Belediye Başkanı İbrahim Yılmazcan, söküm işi biter bitmez büyükşehir belediyesi tarafından asfalt çalışmasına başlanacağını söyledi

Mahalle muhtarı yahya yurdabakan’da yapılan hizmetlerden dolayı büyükşehir belediyesi’ne ve Başkan Yılmazcan’a teşekkür etti.