Başkan Yılmazcan, şehit aileleri, gaziler ve ailelerine iftar yemeği verdi!

Pazarcık ilçesinde verilen iftara Pazarcık Kaymakamı Mustafa Hamit Kıycı, Ak Parti İlçe Başkanı Harun Eskigün, Pazarcık İlçe Müftüsü Feyzullah Çalışkan,İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Baran ve daire müdürleri de katılım sağladı.

İftardan sonra bir konuşma yapan Pazarcık Belediye Başkanı İbrahim Yılmazcan, şehit aileleri, gaziler ve ailelerine şöyle seslendi:

“Siz şehit aileleri, gazilerimiz, başımızın tacısınız. Bizim için çok kıymetlisiniz. biz, sizleri iftara davet ederek, birlikte çok büyük bir aile olduğumuzu göstermek istedik. Birlikte, çok güçlü bir aileyiz. Biz, bu büyük ailenin mutluluğu için tüm gereklilikleri yerine getiriyoruz ve getireceğiz. Şimdi siz bizim davetlimiz olarak buradasınız, bayramda ise biz sizi ziyarete geleceğiz. Sizler, her zaman devletinize, milletinize bağlı oldunuz. Yüzünüzdeki bu gülümsemeler hep sürsün. Başımızın üstünde yeriniz var. Her zaman emrinizdeyiz. Hepinize iyi ramazanlar diliyorum.”dedi.