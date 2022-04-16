Başkan Yılmazcan Şekerci mahallesinde!

Cuma namazını vatandaşlarla bir kılan başkan Yılmazcan daha sonra vatandaşların sorun ve taleplerini dinledi.

Program sonunda açıklama yapan Pazarcık Belediye Başkanı İbrahim Yılmazcan, Mahalle Sakinlerine Göstermiş Olduğu Misafirperverlikten Dolayı Teşekkür Etti.