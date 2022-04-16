Başkan Yılmazcan Şekerci mahallesinde!
Pazarcık Belediye Başkanı İbrahim Yılmazcan şekerci Mahallesi'nde vatandaşlarla cuma namazında bir araya geldi.
KAHRAMANMARAŞ 16.04.2022, 15:22 16.04.2022, 16:54
Cuma namazını vatandaşlarla bir kılan başkan Yılmazcan daha sonra vatandaşların sorun ve taleplerini dinledi.
Program sonunda açıklama yapan Pazarcık Belediye Başkanı İbrahim Yılmazcan, Mahalle Sakinlerine Göstermiş Olduğu Misafirperverlikten Dolayı Teşekkür Etti.
Namaz Vakti 16 Nisan 2022
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