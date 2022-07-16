Başkan Yılmazcan selamlama konuşması yaptı!

Pazarcık Belediyesi önünde Saygı duruşu ve İstiklâl Marşı okumasıyla başlayan programa Pazarcık Belediye Başkanı İbrâhim Yılmazcan, İlçe Kaymakamı Mustafa Hamit kıyıcı, Ak Parti İlçe Başkanı Harun Eskigün, MHP İlçe Başkanı Yusuf Şahin, Protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Programda açılış konuşmasını İlçe Kaymakamı Mustafa Hamit kıyıcı yaptı.

Pazarcık Belediye Başkanı İbrâhim Yılmazcan ise bir selamlama konuşması yaptı.

Yapılan konuşmaların ardından program duayla devam etti.

Program Pazarcık Belediyesi tarafından vatandaşlara çeşitli ikramlarda bulunulması ve sela okunmasıyla sona erdi.