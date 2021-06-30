Başkan Yılmazcan, Sevim Demir’i makamında ağırladı

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde Sevim Demir’e ait olan tavuk çiftliğindeki fanların arızalanması sonucu havasız kalan yaklaşık 10 bin tavuk telef olmuştu.

Bunun üzerine Tarım ve Orman Bakanlığı duruma sessiz kalmayarak hibe olarak 5 bin adet tavuk verileceğini açıkladı. Ardından Büyükşehir Belediyesi tarafından da bin adet tavuk hibe ederek bir nebzede olsa Çiftliğin sahibi Sevim Demir’e moral oldu.

Pazarcık Belediyesi’nde çiftlik sahibi ve mahalle muhtarını makamında ağırlayan Başkan İbrahim Yılmazcan “Desteklerinden dolayı Sayın Bakanımız Bekir Pakdemirli bey'e ve Büyükşehir Belediye Başkanımız Sn. Hayrettin Güngör'e teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Kelleş Mahallemizde geçtiğimiz günlerde talihsiz bir olay sonucu çiftliğinde 7 bin Tavuğu telef olan Kadın girişimcimiz Diamond Yumurta Çiftliği sahibi Sevim Demir hanımefendi ve Kelleş Mahalle Muhtarı Recep Tuncer'i Belediyemizde misafir ettik.