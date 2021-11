Başkan Yılmazcan; Sporun ve sporcunun yanındayız

Pazarcık Belediyesi Pazarcık Aksu Spor’a malzeme desteğinde bulundu. Pazarcık Belediyesi Celal Tekşen stadında düzenlenen malzeme dağıtım töreninde konuşan Pazarcık Belediye Başkanı İbrahim Yılmazcan, her zaman sporun ve sporcunun yanında olmaya devam ettiklerini, Pazarcık’ın spor kulübü olan Aksu Spor’un 50 yıllık faaliyetine devam ettiğini hatırlatarak, kulüp başkanı ve yöneticileriyle ‘Birlikte Belediyecilik’ yönetim anlayışı çerçevesinde kulüplerini yaşatmaya çalıştıklarını söyledi.

GENÇLERİMİZİ SPORA TEŞVİK ETMELİYİZ

Kulübün 50. Yılının kutlandığını anımsatan Başkan Yılmazcan; “Kulübümüzün bir 50 yıl, 100 yıl daha faaliyetini sürdürmesi için elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Kulübümüzün ihtiyaçlarıyla ilgili Kulüp Başkanımız bizleri ziyaret ederek taleplerini iletti. Bizde her zaman Aksu Spor Kulübümüzün yanında yer alarak, sporcu arkadaşlarımızın taleplerini yerine getirdik. Bugünde bu malzemeleri dağıtmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Gençlerimizi her türlü kötü alışkanlıklardan madde ve teknoloji bağımlılığından korumak amacıyla bu tür sportif faaliyetlere yardım edilmesi, destek çıkılması ve spor kulüplerinin de desteklemesi taraftarıyım. Yıllarca eğitimcilik yaptım, her zaman gençlerimizi kötülüklerden korudum, muhafaza ettim, korumaya da devam ettim. Şimdi ise bu ilçenin hizmetkârı olarak, belediye başkanı olarak en büyük hedefimiz yine gençlerimizi kötü alışkanlıklardan korumak ve spora yönlendirmektir. Bu ülkenin geleceği gençlerde ve biz bu gençliğe sahip çıkmaz zorundayız. Biz sahip çıkmazsak art niyetli kişiler sahip çıkar. Gençlik Spor ilçe Müdürümüzle, Aksu Spor Kulübümüzün Başkanı ve yöneticileriyle gençlerimize sahip çıkarak onları spora yönlendirmeye devam edeceğiz” dedi.

BELEDİYENİN HER ZAMAN DESTİĞİNİ HİSSEDİYORUZ

Pazarcık Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Mustafa Dağlı’da yaptığı konuşmada Aksu Spor Kulübünün 50. Yılında Pazarcık Belediyesinin katkılarıyla gerçekleşen malzeme dağıtım töreninden dolayı Başkan İbrahim Yılmazcan ve ASKF Başkanına teşekkür etti. Pazarcık Belediyesinin her zaman sporun ve sporcunun yanında olduğunu hatırlatan İlçe Müdürü Dağlı; “Pazarcık’taki gençlerimize hizmet ederken Başkanımız İbrahim Yılmazcan ve Belediyemizin gücünü her zaman yanımızda hissediyoruz. Bu uğurda mücadele eden Pazarcık Aksu Sporumuza da başarılar diliyoruz.” Dedi.

BU YARDIM SOSYAL BELEDİYECİLİĞİN GÖSTERGESİDİR

Amatör Spor Kulüpleri Federasyon Başkanı Ekrem Karaoğlan ise spora destek olan Pazarcık Belediye Başkanı İbrahim Yılmazcan’a teşekkür ettiğini belirterek şöyle konuştu; “Sporun yanında olduğu için çok teşekkür ediyorum. Bu yardım sosyal Belediyeciliğin bir parçasıdır. Başkanımıza bu konuda çok teşekkür ediyorum. Gençlerimizde bu malzemeleri görecekler kullanacaklar ve spora gelmeyenlerde spora gelecekler ve bu destek teşvik olacaktır. Takımımıza da yeni sezon başlayacak iki hafta sonra takımımıza da iyi bir sezon diliyoruz. Pazarcık her şeyin en güzeline layık ve ben huzurlarınızda tekrar tekrar Başkanımıza teşekkür ediyorum saygılar sunuyorum.”

SPORU YAŞATKİ GENÇLİK YAŞASIN

Covid 19 nedeniyle ara verilen müsabakaların tedbir alınarak tekrar başlatılmasının sevincini yaşadıklarını belirten Pazarcık Aksu Spor Kulübü Başkanı Hüseyin Şahin Bozdağ’da Şeyh Edebali’nin ‘İnsanı Yaşatki Devlet Yaşasın’ sözünü hatırlatarak ‘Sporu Yaşatki Gençlik Yaşasın’ düsturunu kulüplerinin sloganı haline getirdiklerini belirtti. Pandeminin ardından çalışmalara başladıklarını dile getiren Kulüp Başkanı Bozdağ; “Teknoloji ve çağın gereksinimleriyle gençlerimiz spor malzemelerinin en iyisini kullanmak istiyor. Bu taleple başkanımız İbrahim Yılmazcan’ın yanına giderek taleplerimizi ilettik. Başkanımız kulübümüze verdiği nakdi desteğin yanı sarı kaliteli malzeme desteğinde bulunması biz ve sporcu arkadaşlarımızı mutlu etti. Yönetim Kurulu ve Sporcu arkadaşlarım adına her zaman spora destek veren Belediye Başkanımız İbrahim Yılmazcan ve ekibine teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

Malzeme dağıtımının ardından törene katılan misafirler penaltı atışı yaptı. Tören toplu fotoğraf çekiminin ardından son buldu.