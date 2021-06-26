Başkan Yılmazcan vatandaşlarla bir araya geldi!

Pazarcık Belediye Başkanı İbrahim Yılmazcan, Ak Parti İlçe Başkanı Harun Eksigün ile birlikte Mezere Mahallesinde vatandaşlarla bir araya geldi. Taleplerini dinledi.

Daha sonra Mahallede yapımı tamamlanan kilit parke taşı çalışması ve yapımı devam eden Sağlık Evinde incelemelerde bulundu.

Proje tamamlandığında Sağlık Evini çevresinde vatandaşların özel günlerinde toplanabileceği bir alanla birlikte yeşil alan çalışmasıyla hizmetine sunulacak.