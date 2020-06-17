Başkan Yılmazcan: 'Verdiğimiz sözü tuttuk'
Pazarcık belediyesi yukarı Pazarcık Bağdınısağır mahallesinde tehlike arz eden tüp deposunda çalışmalara başladı.
KAHRAMANMARAŞ 17.06.2020, 18:15
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Pazarcık Belediye Başkanı İbrahim Yılmazcan tehlike arz eden tüp deposu yıkımında incelemelerde bulunarak ekiplerden bilgiler aldı.
Burada açıklamalarda bulunan Pazarcık Belediye Başkanı İbrahim Yılmazcan şu ifadelere yer verdi.
“Tehlike arz eden tüp deposunun yıkımına başladık. Verdiğimiz sözü tutarak tehlike arz eden tüp deposunu yıkarak vatandaşlarımızı tehlikeden kurtardık.”
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