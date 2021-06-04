Başkan Yılmazcan, Yavuzatmaca’nın masasına çiçek bırakıp dua etti
Pazarcık Belediye Başkanı İbrahim Yılmazcan, geçtiğimiz günlerde koronavirüs sebebiyle genç yaşta hayatını kaybeden Pazarcık Metem Müdürü Mehmet Yavuzatmaca’nın çalışma odasını ziyaret etti.
KAHRAMANMARAŞ 04.06.2021, 15:25 04.06.2021, 16:51
Ziyaretini Belediye Meclis Üyeleri ile birlikte gerçekleştiren başkan Yılmazcan, Yavuzatmaca’nın masasına çiçek bırakıp dualar etti.
Burada bir konuşma yapan Yılmazcan, Metem Müdürü Yavuzatmaca için Allah’tan rahmet sevenlerine ve ailesine başsağlığı diledi.
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