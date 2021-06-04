Başkan Yılmazcan, Yavuzatmaca’nın masasına çiçek bırakıp dua etti

Ziyaretini Belediye Meclis Üyeleri ile birlikte gerçekleştiren başkan Yılmazcan, Yavuzatmaca’nın masasına çiçek bırakıp dualar etti.

Burada bir konuşma yapan Yılmazcan, Metem Müdürü Yavuzatmaca için Allah’tan rahmet sevenlerine ve ailesine başsağlığı diledi.