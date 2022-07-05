Başkan Yılmazcan’dan Evri Mahallesi’ne ziyaret!

Pazarcık belediyesi tarafından Evri mahallesinde yapımı sona gelinen Millet Konağında incelemelerde bulunan Başkan Yılmazcan yapılan çalışmayla ilgili açıklamalarda bulundu.

Evri Mahallesi muhtarı ise yapılan hizmetlerden dolayı Pazarcık Belediye Başkanı İbrahim Yılmazcan’a teşekkür etti.