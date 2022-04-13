Başkan Yılmazcan’dan örnek davranış
Pazarcık Belediye Başkanı İbrahim Yılmazcan Pazarcık ilçesinde Ramazan ayında yardımlaşmanın önemine dikkat çekerek dar gelirli vatandaşların borçlarını ödedi.
KAHRAMANMARAŞ 13.04.2022, 15:04 13.04.2022, 17:44
Başkan Yılmazcan Pazarcık ilçesinde fırın esnaflarını ziyaret ederek dar gelirli vatandaşların borçlarını ödedi.
Hayırseverler ile birlikte yaptığı proje kapsamında fırın esnaflarını ziyaret eden Başkan Yılmazcan yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
“Dinimizin örf ve adetlerimizin bize aşıladığı en güzel ahlaklarlardan biri olan borcunu ifa edemeyecek dar gelirli kardeşlerimizin fırınlarındaki veresiye defterlerindeki borçlarını ödedik.
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