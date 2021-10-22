Başkan Yılmazcan’ı makamında ziyaret ettiler!

Bölgesel Kadınlar Hentbol Ligi'nde ikinciliğe yükselen Pazarcık Genç Nesil Bilişim Spor Kulübü Kadınlar Hentbol takımı sporcuları, Pazarcık Belediye Başkanı İbrahim Yılmazcan, Belediye makamında ziyaret etti.

Pazarcık İlçe Gençlik Spor Müdürü Mustafa DAĞLI, Kulüp Başkanı Osman DOĞRU ve Başkan Vekili Mahfuz ERKAN eşliğinde gerçekleşen ziyarette Pazarcık Belediye Başkanı İbrahim Yılmazcan bir konuşma yaptı.

Pazarcık İlçe Gençlik Spor Müdürü Mustafa DAĞLI ise bir konuşma yaparak şunları söyledi.

Kulüp Başkanı Osman Doğru ise Başkan YILMAZCAN 'a teşekkür ederek şunları söyledi.