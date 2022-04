Başkanı Gürbüz, STK temsilcilerine yardım ve dayanışmalarından dolayı teşekkür etti

Elbistan Belediyesi Kent Konseyi başkanlığı STK ve vakıf temsilcileri ile iftar programında bir araya geldi. Programda konuşan belediye başkanı Mehmet Gürbüz, Stk temsilcilerine yardım ve dayanışmalarından dolayı teşekkür etti.

Elbistan Belediyesi Kent Konseyi yönetimi ilçedeki sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle iftar programında bir araya geldi.

Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz’ün de katıldığı iftar programında kentte yapılan çalışmalar, hayır işleri ve yetim çocuklar konuşuldu.

Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, hayır işlerinde paydaş olan Stk temsilcileriyle aynı sofrayı paylaşmanın mutluluk verici olduğunu söyledi.

İhtiyaç sahibi ailelere destek sağlamayı sürdürdüklerini belirten başkan Gürbüz yaptığı değerlendirmede: “Şehrimizde özellikle ramazan ayında yapılması gereken hayır hasenat işlerinin ya da yardımlaşmaya konu edilebilecek çalışmalarda paydaşlarımız olarak gördüğümüz Stk’larımızla paylaşım gerçekleştirmiş olduk. Bugün tüm Stk’larımıza teşekkür ettim. Çünkü özellikle ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın yardımlarına koşan, onlar için her türlü imkanlarını seferber eden, kendilerinden büyük fedakârlıklar yaparak bu hizmetleri gerçekleştirmeye çalışan Stk’larımız bizler için çok değerlidir. Onlara şükranlarımı arz ediyorum. Ben bugün şu çağrıda bulundum, eğer size ulaşıp yardım talebinde bulunan kimse varsa onları bize iletin, Can Kulağı Derneğimize iletin, belediyemize iletin. Biz onların her türlü sorunuyla ilgileneceğiz. Ramazan ayı içerisinde yaklaşık 10 bin adet koli dağıtımı gerçekleştiriyoruz. Bunda büyükşehir belediyemizin, Stk’larımızın, vatandaşlarımızın ve Elbistan Belediyemizin sağladığı destekleri kullanıyoruz. İhtiyaç olması halinde bu sayısı artırabiliriz. İhtiyaç sahibi kardeşlerimizin bayramlıklarını şimdiden temin ettik. Onları vatandaşlarımıza ulaştıracağız. Bunu açacağımız giyim çarşısı ile yapacağız. Gıda bankasıyla ilgili çalışmalarımız da devam ediyor. Hemen yanına da kadın sığınma evi yapmayla ilgili çalışma yürütüyoruz. Buradan tüm vatandaşlarımıza çağrıda bulunuyorum, çaresiz değildiniz, devletiniz yanınızda belediyeniz yanınızda, aşamayacağımız hiç bir sorun yoktur” diye konuştu.