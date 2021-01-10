Başkanlardan 10 Ocak Çalışan Gazeteciler günü mesajı!

Başkan Okay, Her türlü şartta ve koşulda görevini özenle yerine getiren saygı değer basın mensuplarımız 10 Ocak Çalışan Gazeteciler gününü en içten dileklerimle tebrik ediyorum. Dedi.

Başkan Mahçiçek, ‘Tarafsız ve güvenilir haberciliği kendisine ilke edinmiş tüm gazetecilerimizin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü kutlu olsun’

Başkan Güngör, Doğru ve ilkeli haber anlayışıyla zor şartlar altında özveriyle çalışan, düşünceleri ve yorumları ile toplumu bilgilendiren, demokrasinin güçlenmesine her zaman katkıda bulunan tüm medya mensuplarımızın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutlarım. İfadelerine yer verdi.