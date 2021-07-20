Başkanlardan Bayram Mesajı!
Kahramanmaraş'ta İlçe Belediye Başkanları Vatandaşların Kurban Bayramını Tebrik Etti
KAHRAMANMARAŞ 20.07.2021, 17:05 20.07.2021, 18:50
Kahramanmaraş’ın İlçe Belediye Başkanlarından Kurban Bayramı Mesajı Geldi.
Sosyal Medya Hesaplarından Paylaşım Yapan Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, Afşin Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven, Göksun Belediye Başkanı Hüseyin Coşkun Aydın ve Ekinözü Belediye Başkanı Bilal Eker Mesajlarında Şunları Söylediler.
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