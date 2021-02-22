Başkanlardan ortak açıklama, enerjimizi şehrimizi geliştirmek ve kalkındırmak için kullanmalıyız
AK Parti ve İYİ Parti Elbistan ilçe başkanları ortaklaşa yaptıkları yazılı basın açıklamasında şehrin enerjisinin şehrin potansiyelini artırmak için kullanılması gerektiğini söylediler.
KAHRAMANMARAŞ 22.02.2021, 12:41
AK Parti İlçe Başkanı Ahmet Tıraş ile İYİ Parti İlçe Başkanı Hüseyin Gül yazılı basın açıklaması yaparak şehrin enerjisinin ilçenin kalkınması ve gelişmesi adına kullanılması gerektiğine vurgu yaptı.
İlçe başkanları yaptıkları ortak basın açıklamasında şu cümlelere yer verdi: “Bizler her ne kadar farklı siyasi parti ve görüşlerde olsak ta, aynı memleketin çocukları olduğumuzu asla unutmamalıyız. Enerjimizi şehrimizin gelişmesi ve kalkınması için harcayacağız. İlçe başkanları olarak yaptığımız istişareler neticesinde, fitneye geçit vermeme kararı aldık.”
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