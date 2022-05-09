Başkanlığı yeniden kazanan Ahmet Kuybu, kurban kesti!
Hafta sonu yapılan Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği’nin Genel Kurulu da 229 oy alarak güven tazeleyerek yeniden başkan seçilen Ahmet Kuybu, seçim sonrası hizmet binası önünde kurban kesti.
KAHRAMANMARAŞ 09.05.2022, 15:56 09.05.2022, 17:33
Yapılan seçim sonrası tebrikleri kabul etmeye başlayan Kuybu, her seçimde gelenek haline getirdiği şükür kurbanı kesimini bu seçimde de es geçmedi. Birlik binası önünde gerçekleştirilen kurban kesim törenine Başkan Kuybu’nun yanı sıra Yönetim Kurulu Üyeleri, Oda başkanları ile ilgililer katıldı.
Burada açıklamalarda bulunan Başkan Kuybu, yeniden seçimi kazanmanın mutluluğunu yaşadığını, her zamanki gibi doğru ve dürüst bir şekilde hizmet etmeye devam edeceklerini söyledi.
Namaz Vakti 09 Mayıs 2022
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