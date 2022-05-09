Başkanlığı yeniden kazanan Ahmet Kuybu, kurban kesti!

Yapılan seçim sonrası tebrikleri kabul etmeye başlayan Kuybu, her seçimde gelenek haline getirdiği şükür kurbanı kesimini bu seçimde de es geçmedi. Birlik binası önünde gerçekleştirilen kurban kesim törenine Başkan Kuybu’nun yanı sıra Yönetim Kurulu Üyeleri, Oda başkanları ile ilgililer katıldı.

Burada açıklamalarda bulunan Başkan Kuybu, yeniden seçimi kazanmanın mutluluğunu yaşadığını, her zamanki gibi doğru ve dürüst bir şekilde hizmet etmeye devam edeceklerini söyledi.