Başkanvekili Ünal, projeleri, tek tek yerinde inceledi!
AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, memleketi Kahramanmaraş’ta yapımı hızla devam eden ve şehrin marka değerini yükseltecek vizyon projeleri, tek tek yerinde inceledi.
Ziyaretlerine ilk olarak geçtiğimiz günlerde temeli atılan kanlıdere köprüsünden başladı. Ünal burada büyükşehir belediye başkanı hayrettin Güngör ve üstlenici firmanın yetkililerinden çalışmalarla ilgili bilgiler aldı
Ünal Daha sonra şehrin doğusuyla batısını birbirine kesintisiz bağlayacak olan Tevfik Kadıoğlu köprülü kavşağında incelemelerde bulundu.
Buradan Yapımına yeniden başlanan 300 Yataklık Kadın Doğum Hastanesinin inşaat alanında geçen ünal yüklenici firmanın yetkilerinin son duruma ilişkin bilgiler aldı.
Yapımı büyük ölçüde tamamlanan İmran kılıç köprüsünü de inceleyen Ünal ve beraberindeki heyet projenin detayları hakkında brifing aldı
Burada açıklamalarda bulunan AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, “bizim Kahramanmaraş’ın kent kimliğini, ruhunu koruyacak şekilde şehrimizi yeniden tasarlamamız son derece kritik bir öneme sahip.” Dedi.
Daha sonra Türkiye Harp Malulü Gaziler-Şehit Dul ve Yetimleri Derneği’ni ziyaret eden heyet buradan şehit yakınları ile bir araya gelerek istişarelerde bulundu.
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