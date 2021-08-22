Başkay Okay, mahallelinin davetine duyarsız kalmadı!
Sütçü İmam Mahallesi sakinlerinin Aşure etkinliğine Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay duyarsız kalmadı.
KAHRAMANMARAŞ 22.08.2021, 14:17 22.08.2021, 15:14
Mahalle sakinlerinin sosyal medya üzerinden davetine duyarsız kalmayan başkan okay vatandaşlarla bir araya gelerek aşure etkinliğine katıldı.
Burada mahalle sakinlerinin sorun ve taleplerini dinleyen başkan okay çocuklara da çeşitli hediyeler dağıtarak yüzlerinde tebessüm bıraktı.
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